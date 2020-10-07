Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

На Алясці вибрали найтовстішого ведмедя

  • 20
На Алясці вибрали найтовстішого ведмедя - фото 1

Керівництво національного парку Катмай на Алясці підсумувало щорічне змагання на звання найтовстішого ведмедя. Протягом тижня люди з усього світу голосували за вгодованих клишоногих.

Так, за результатами голосування, у фіналі переміг ведмідь на прізвисько 747, він обігнав опонента по кличці Chunk. Змагання проходить щоосені, коли ведмеді від'їдаються перед зимівлею. Як вони це роблять, можна подивитися через вебкамери, встановлені на території парку.

І ще: Учені упіймали білу акулу вражаючих розмірів: відео

Самець 747 вже добирався до фіналу у 2018 році, але тоді його обійшла ведмедиця Beadnose. Торік найтовстішою визнали ведмедицю Холлі. Проте за ведмедів хвилюватися не варто: після сплячки вони втратять до 30% ваги.

На Алясці вибрали найтовстішого ведмедя - фото 429101

Читайте також: Самотній самець видри знайшов собі другу половинку через сайт знайомств

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чи є щось під раками: Леся Нікітюк розбурхала мережу новим голим фото
  • 03 жовтня, 21:23
  • 1977
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 426
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2563548
Загрузка...
Новини