На Алясці вибрали найтовстішого ведмедя

Керівництво національного парку Катмай на Алясці підсумувало щорічне змагання на звання найтовстішого ведмедя. Протягом тижня люди з усього світу голосували за вгодованих клишоногих.

Так, за результатами голосування, у фіналі переміг ведмідь на прізвисько 747, він обігнав опонента по кличці Chunk. Змагання проходить щоосені, коли ведмеді від'їдаються перед зимівлею. Як вони це роблять, можна подивитися через вебкамери, встановлені на території парку.

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Самець 747 вже добирався до фіналу у 2018 році, але тоді його обійшла ведмедиця Beadnose. Торік найтовстішою визнали ведмедицю Холлі. Проте за ведмедів хвилюватися не варто: після сплячки вони втратять до 30% ваги.

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