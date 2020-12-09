Disney спекли пряниковий будиночок сім'ї МакКалістерів з Сам удома: відео

Disney разом з британською фуд-художницею Мішель Вібово відтворили імбирну версію чиказького будинку сім'ї МакКалістерів з "Сам удома". Так компанія відзначає 30-річний ювілей з дня виходу в прокат культового новорічного фільму.

Пряниковий будиночок, на створення якого пішло понад 300 годин роботи, має чимало відсилок до фільму. Наприклад, головного персонажа Кевіна Вібово зобразила у момент, коли той впав з санок обличчям вниз після поїздки по сходах. Кондитерка не забула і про кур'єра піци з 14 коробками, а також сусіда МакКалістерів, якого підозрювали в злиднях.

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Біля їстівного особняка можна помітити й будиночок Кевіна на дереві, статую, яку постійно збивали, і фургончик "мокрих бандитів". Самі ж Гаррі і Марв відображені в позах після зустрічі з павуком-птахоїдом. А ще в десерті присутні 63 ялинки, 33 вікна та шість ліхтарних стовпів.

Пряниковий будиночок передадуть у Королівську лікарню Марсдена в Лондоні, один з найбільших онкологічних центрів для дітей та молоді в Європі.

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