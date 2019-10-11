На 3D-принтері надрукували Lamborghini Aventador

Фізик з Колорадо Стерлінг Бекус на прохання сина надрукував на 3D-принтері Lamborghini Aventador. Подивіться на це диво!

11-річному хлопчикові в гоночній відеогрі Forza, в яку він грав на Xbox, сподобався автомобіль Lamborghini Aventador. Хлопчик запитав у батька, чи можуть вони сконструювати таку машину. Більшість батьків на таке питання тільки усміхнулися б, але не Стерлінг Бекус, фізик-лазерник за професією. Він відповів: "Звичайно".

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Батько з сином охрестили проєкт "Interceptor" (Перехоплювач), бюджет збірки склав близько 20 тис. доларів. Бекус знайшов креслення елементів кузова в онлайн співтоваристві дизайну GrabCAD і адаптував їх для 3D-друку. Фізик використовував двигун LS1 V8 від Chevrolet Corvette і зібрав вручну сталеве шасі.

Для друку Стерлінг Бекус використовував настільний 3D-принтер Creality CR -10 105, який він придбав на Amazon за 900 доларів. Однак при складанні кузова виникла проблема: деталі з пластику для 3D-друку плавилися на сонці. Тому Стерлінг вирішив покрити їх карбоновим волокном і епоксидною смолою.

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