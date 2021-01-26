На 20-доларовій купюрі портрет президента замінить зображення темношкірої жінки

У США хочуть розмістити на 20-доларовій купюрі портрет американської аболіціоністки Гаррієт Табмен. Казначейство США знову почало розгляд цього питання після вступу на посаду президента Джо Байдена.

У 2016 році президент Барак Обама мав намір замінити на купюрі сьомого президента США Ендрю Джексона, який був рабовласником і масово переселяв індіанців в резервації, щоб розчистити територію для поселенців.

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Під час каденції Трампа цей процес був зупинений, адже перед обранням на пост президента він назвав цей план "чисто політичною коректністю". Також Трамп був шанувальником Джексона і його портрет висів у Овальному кабінеті в Білому домі.

Проте нинішній президент США Джо Байден хоче знову відновити цю ініціативу. "Ми вивчаємо способи прискорити ці зусилля. Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманітність нашої країни", – розповіла прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

Відзначається, що зміна дизайну грошей – складний процес і скрутний процес. Наприклад, на розробку синьої смуги безпеки на новій 100-доларовій купюрі пішло 11 років. А для нових 20 доларів з використанням надійної технології захисту від підробки та інших заходів безпеки потрібно нове високошвидкісне друкарське обладнання, яке зараз заплановано на 2025 рік.

Гаррієт Табмен (1822-1913) була активним борцем за скасування рабства і звільнення рабів. Рух отримав назву аболіціонізм.

Гаррієт Табмен

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