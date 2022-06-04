На 100 днів ближчі до перемоги: Монатік розчулив потужним віршем про війну

Співак Дмитро Монатік написав особливий вірш до 100 дня з початку війни в Україні, яку розпочали російські окупанти. Музикант спробував передати всі свої почуття та переживання за цей період у відвертій ліриці.

36-річний український співак та танцюрист Дмитро Монатік (MONATIK) з перших днів війни активно зайнявся волонтерством та висвітлення реальних подій в Україні у своєму профілі в інстаграмі. Музикант також ділиться своєю творчістю вже в іншому форматі, пишучи вірші про те, що зараз, на жаль, знайоме кожному.

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Відео з новим віршем вийшло у 100 день війни, яка змусила українців забути про минуле життя. Але у своєму тексті Монатік підкреслює, що ми наблизились на стільки ж днів і до нашої перемоги, яка обов'язково буде незабаром.

Сто днів перетворилися на тисячі смертей, на океани сліз, вони перетворилися на крики, вибухи, на шрами на душі, землі, на тілі… скрізь. Сто днів, тисяча страхів та безліч відваги… втома, втім. Відсотків рівно сто, що скоро перемогу святкуватимемо вдома. Бо завдяки тим дням, я впевнився… У темряві знайти шматочок світла маю змогу. І завдяки тим дням стали сильніші. Стали на 100 днів ближчими до перемоги, – продекламував музикант.

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