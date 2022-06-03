На 100 день війни Лобода випустила свою третю україномовну пісню "Молитва"

Співачка Світлана Лобода, яка останні роки виступала та будувала кар'єру на росії, презентувала свою нову пісню українською мовою. У проникливій пісні "Молитва" Лобода співає про війну, яка триває сотий день. Слухайте цей трек!

Нагадуємо, що ексгастролерка росією Світлана Лобода 28 лютого у своїх соцмережах закликала зупинити війну. Згодом, чере місяць, співачка визнала, що аграсором є росія. Зараз же, на сотий день війни, вона заспівала українською і презентувала пісню "Молитва".

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До слова, чорно-білий кліп на цю пісню знімали у Латвії у Ризі – у церкві Святого Петра у Ризі. Світлані Лободі акомпанував симфонічний оркестр Латвійської академії музики імені Язепа Вітоли. Наприкінці відео навіть з'явилися жовто-блакитні кольори прапора України.

"100 днів... 100 днів з початку іншого життя, інших снів, інших слів та смислів, інших людей, сліз, інших пісень, інших молитов! 100 днів, які назавжди змінили світ і постарили мільйони сердець на 100 років. Було складно знову почати співати… Дуже складно! Але музика, як тонка смуга світла, пробивається крізь найчорніші дні. Ми ще будемо святкувати життя на нашій прекрасній землі та пісні будемо співати не від болю, а від щастя! А поки... "Молитва", – прокоментувала свою нову музичну роботу Світлана Лобода.

Слухати пісню LOBODA – Молитва:

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