М'язи в одязі: у Китаї розробили незвичайну "розумну" тканину

Китайські дослідники з університету Нанькай розробили тканину, яка здатна автоматично стискатися і розтягуватися при зміні вологості. Складається вологочутлива тканина зі звичного натурального шовку.

Згідно з дослідженням, рукава одягу з такої тканини можуть стискатися на 45% у вертикальному напрямку під впливом вологи або поту, а потім відновлюватися до початкової довжини, коли навколишнє середовище стає сухим. Такі властивості "розумної" тканини, як повідомляється, надає волокнистий штучний м'яз.

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На "розумну" тканину впливає навколишнє середовище

Під штучним м'язом мається на увазі матеріал, який, імітуючи природні м'язи, може стискатися, розширюватися або обертатися в межах одного компонента під впливом зовнішніх чинників, таких як електрика, температура, вологість і світло.

Вчені з університету Нанькай синтезували штучний м'яз з ниток гусениці-шовкопряда. За їхніми словами, натуральні волокна дешевші, більш комфортні і відрізняються високою здатністю вбирати воду.

Така властивість дозволяє дослідникам розглядати шовк як перспективну сировину для виготовлення "розумної" вологочутливої тканини. При цьому, як додав учений, "досконалі методи обробки шовку забезпечують широке застосування шовкових м'язів".

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