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М'ятне брауні: рецепт десерту від Ектора Хіменеса-Браво

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М'ятне брауні: рецепт десерту від Ектора Хіменеса-Браво - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом десерту. Він закликає приготувати незвичне брауні – м'ятне. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати м'ятне брауні.

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Цей рецепт – еліксир кохання. Один шматочок цього брауні топить серця. Підкорить серце навіть того, хто не сильно полюбляє солодке", – коментує Ектор.

Інгредієнти:

  • Борошно – 68 грамів
  • Какао – 53 грамів
  • Розпушувач – 2 грами
  • Морська сіль – 2 грами
  • Вершкове масло – 110 грамів
  • Яйця – 2 шт
  • Шоколад – 170 грамів
  • Цукор – 200 грамів
  • М'ята – приблизно 30-40 великих листочків

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