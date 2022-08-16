М'ятне брауні: рецепт десерту від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом десерту. Він закликає приготувати незвичне брауні – м'ятне. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати м'ятне брауні.

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Цей рецепт – еліксир кохання. Один шматочок цього брауні топить серця. Підкорить серце навіть того, хто не сильно полюбляє солодке", – коментує Ектор.

Інгредієнти:

Борошно – 68 грамів

Какао – 53 грамів

Розпушувач – 2 грами

Морська сіль – 2 грами

Вершкове масло – 110 грамів

Яйця – 2 шт

Шоколад – 170 грамів

Цукор – 200 грамів

М'ята – приблизно 30-40 великих листочків

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