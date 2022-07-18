Ектор Хіменес-Браво приготував смачний сніданок: рецепт вівсянки-різото з грибами

Відомий в Україні шеф-кухар поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати нове поєднання вівсянки. Скуштуйте і ви!

Це рецепт улюбленої вівсянки Ектора Хіменеса-Браво. Кухар переконаний, що з таким смачним сніданком, ранок буде добрим!

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Інгредієнти для вівсянки-різото з грибами:

Печериці – 50 грамів

Гриби гливи – 50 грамів

Вівсянка – 100 грамів

Вода – 200 мл

Вершки – 50 мл

Пармезан – 20 грамів

Сіль, перець – на смак

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