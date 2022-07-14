Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Ліза Глінська розповіла, як готувати солоні оладки: 3 прості рецепти

  • 62
Ліза Глінська розповіла, як готувати солоні оладки: 3 прості рецепти - фото 1

Кондитер і учасниця кулінарного шоу "МастерШеф" поділилася трьома легкими рецептами солоних оладок. Спробуйте приготувати і ви!

Ці прості рецепти солоних оладок під силу кожному! Ви будете готувати їх із задоволенням й ще більшим задоволенням ласуватимете ними.

І ще: Кабачок в паніруванні: рецепт смачної закуски

Інгредієнти на капустяні оладки:

  • 700 г молодої капусти
  • 250 мл (1 ст) кефіру
  • 100 г (2 шт) яєць
  • сіль (на смак)
  • 1/2 ч. л. соди
  • 200 г (1 ст) борошна
  • зелень
  • соняшникова олія

Інгредієнти на кабачкові оладки:

  • 1 кг кабачків чи цукіні
  • 150 г яйця (3 шт.)
  • 300 г риби (червоної чи білої)
  • 500 г картоплі
  • 60-80 г борошна (2,5-3 ст. л.)
  • сіль
  • рослина олія (для смаження оладків)

Інгредієнти на дріжджові оладки:

  • 200 мл молока (0,8 склянки)
  • 5 г цукру (0,5 ч. л.)
  • ванільний цукор (за бажанням)
  • 2 г сухих дріжджів
  • 150 г борошна (6 ст. л. з гіркою)
  • 20 мл олії (1 ст. л.)
  • дрібка солі
  • олія для смаження

До теми: Літній пиріг з ревеню: швидкий рецепт десерту

пропозиції партнерів
Новини