Ліза Глінська розповіла, як готувати солоні оладки: 3 прості рецепти

Кондитер і учасниця кулінарного шоу "МастерШеф" поділилася трьома легкими рецептами солоних оладок. Спробуйте приготувати і ви!

Ці прості рецепти солоних оладок під силу кожному! Ви будете готувати їх із задоволенням й ще більшим задоволенням ласуватимете ними.

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Інгредієнти на капустяні оладки:

700 г молодої капусти

250 мл (1 ст) кефіру

100 г (2 шт) яєць

сіль (на смак)

1/2 ч. л. соди

200 г (1 ст) борошна

зелень

соняшникова олія

Інгредієнти на кабачкові оладки:

1 кг кабачків чи цукіні

150 г яйця (3 шт.)

300 г риби (червоної чи білої)

500 г картоплі

60-80 г борошна (2,5-3 ст. л.)

сіль

рослина олія (для смаження оладків)

Інгредієнти на дріжджові оладки:

200 мл молока (0,8 склянки)

5 г цукру (0,5 ч. л.)

ванільний цукор (за бажанням)

2 г сухих дріжджів

150 г борошна (6 ст. л. з гіркою)

20 мл олії (1 ст. л.)

дрібка солі

олія для смаження

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