Чи спеції та гостра їжа рятують від коронавірусу

В мережі поширюється чимало неправдивої інформації про коронавірус, якою часто маніпулюють. Тож МОЗ та фахівці продовжують відповідати на найпопулярніші питання. Цього разу експерти розповіли, чи справді гострі продукти знижують ризики занедужати на COVID-19.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, чи справді гострі смаколики здатні зменшити шанси захворіти на коронавірус.

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"Тут два моменти: Як би тобі не хотілося, але від COVID-19 не допомагає. Кращий спосіб захисту від нової коронавірусної інфекції – дотримання дистанції, а також часте і ретельне миття рук. Крім того, якщо вже про їжу, то для загального здоров’я краще дотримуйся збалансованого харчування і пий достатньо води. Якщо перестараєшся з гостреньким, то шлунку не буде прикольно", – йдеться у повідомленні.

Тож можна не відмовлятись від улюблених страв, якщо вони гострі, але й не варто покладати надію, що вони можуть захистити від COVID-19.

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