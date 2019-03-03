М'ясопусна неділя 2019: що не можна їсти і робити 3 березня

Великому посту передують два тижні, які допомагають плавно підготуватися до наступних 48 днів. Дві неділі перед тим називаються М'ясопусна та Сиропусна. Дізнайтеся, що не можна їсти та робити у неділю 3 березня.

Початок Великого посту припадає на 11 березня. Неділі 3 та 10 березня називаються М'ясопусна й Сиропусна відповідно. Святе Євангеліє говорить у М'ясопусну неділю про Страшний Суд. Церква у цей день перестерігає, щоб віряни не грішили, адже їх очікує справедлива кара.

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Період перед Великим постом закликає нас жити відповідно до заповідей та спокутувати свої гріхи. Ми можемо розраховувати на Господнє милосердя, якщо будемо постити та щиро молитися.

У неділю проводять богослужіння

М'ясопуст: що це таке

У м'ясопуст, тиждень перед Великим постом, ще дозволяється їсти м'ясо. Потім вже потрібно відмовитися від тваринних продуктів. Назва походить саме від цього – відпущення м'яса. Цього дня читають слова з Євангеліє, де Ісус розповідає про Страшний Суд, кару для грішних й вічне блаженство для праведних. Саме цьому і присвячене богослужіння у цей день. Священики звертають нашу увагу на те, що потрібно робити добро та бути милосердними.

Що робити у М'ясопусну неділю

Відвідайте церкву, помоліться вдома. Проведіть цей день з релігійним смиренням.

Будьте добрі до ближніх своїх. Милосердні вчинки – головне правило цієї неділі.

Не сваріться, не ображайтеся. Будьте у гармонії з собою. Пам'ятайте, що спокій та хороший настрій у цей день неабияк потрібні. Негативні емоції ні до чого доброго не призведуть.

У молитві віднайдіть спокій

Що не можна їсти у М'ясопусну неділю

У всьому потрібно знати міру. Не налягайте на їжу. Пам'ятайте, що зажерливість – гріх.

Хоча тваринні продукти ще можна їсти, проте їх кількість має бути обмеженою. М'ясо вживати вже не можна, а от рибу, яйця, масло, молоко, сир ще можете додавати до своїх страв.

М'ясопуст – останній тиждень, коли можна їсти м'ясо

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