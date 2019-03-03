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М'ясопусна неділя 2019: що не можна їсти і робити 3 березня

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М'ясопусна неділя 2019 - фото 1
М'ясопусна неділя 2019

Великому посту передують два тижні, які допомагають плавно підготуватися до наступних 48 днів. Дві неділі перед тим називаються М'ясопусна та Сиропусна. Дізнайтеся, що не можна їсти та робити у неділю 3 березня.

Початок Великого посту припадає на 11 березня. Неділі 3 та 10 березня називаються М'ясопусна й Сиропусна відповідно. Святе Євангеліє говорить у М'ясопусну неділю про Страшний Суд. Церква у цей день перестерігає, щоб віряни не грішили, адже їх очікує справедлива кара.

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Період перед Великим постом закликає нас жити відповідно до заповідей та спокутувати свої гріхи. Ми можемо розраховувати на Господнє милосердя, якщо будемо постити та щиро молитися.

У неділю проводять богослужіння - фото 311224
У неділю проводять богослужіння

М'ясопуст: що це таке

У м'ясопуст, тиждень перед Великим постом, ще дозволяється їсти м'ясо. Потім вже потрібно відмовитися від тваринних продуктів. Назва походить саме від цього – відпущення м'яса. Цього дня читають слова з Євангеліє, де Ісус розповідає про Страшний Суд, кару для грішних й вічне блаженство для праведних. Саме цьому і присвячене богослужіння у цей день. Священики звертають нашу увагу на те, що потрібно робити добро та бути милосердними.

Що робити у М'ясопусну неділю

  • Відвідайте церкву, помоліться вдома. Проведіть цей день з релігійним смиренням.
  • Будьте добрі до ближніх своїх. Милосердні вчинки – головне правило цієї неділі.
  • Не сваріться, не ображайтеся. Будьте у гармонії з собою. Пам'ятайте, що спокій та хороший настрій у цей день неабияк потрібні. Негативні емоції ні до чого доброго не призведуть.
У молитві віднайдіть спокій - фото 311222
У молитві віднайдіть спокій

Що не можна їсти у М'ясопусну неділю

  • У всьому потрібно знати міру. Не налягайте на їжу. Пам'ятайте, що зажерливість – гріх.
  • Хоча тваринні продукти ще можна їсти, проте їх кількість має бути обмеженою. М'ясо вживати вже не можна, а от рибу, яйця, масло, молоко, сир ще можете додавати до своїх страв.
М'ясопуст – останній тиждень, коли можна їсти м'ясо - фото 311223
М'ясопуст – останній тиждень, коли можна їсти м'ясо

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Джерело: Радіо Максимум
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