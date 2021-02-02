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М'який чи жорсткий: як правильно обрати матрац для ліжка

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Матрац - фото 1
Матрац / pinterest

Вибір матраца – нелегке завдання. Особливо, якщо ви це робите вперше. Сьогодні ми висвітлимо критерії підбору. Навчимо вас орієнтуватися в наповнювачах, пружинних блоках і тканинах.

Який матрац краще вибрати: жорсткий або м'який

Відповідь залежить від індивідуальних параметрів і переваг. Для початку визначтеся з бажаної жорсткістю спального місця. Вона може бути:

  • м'яка (низька);
  • помірно-м'яка (нижче середньої);
  • середня;
  • помірно-жорстка (вище середньої);
  • жорстка (висока).

Як правильно підібрати жорсткість? Перед покупкою зайдіть в магазин і полежить на виробах з різною жорсткістю. Мінімум по 3 хвилини на кожному. Якщо з якихось причин ви не можете цього зробити або все ще сумніваєтеся, то орієнтуйтеся на вік. Чим молодша людина – тим жорсткіша їй потрібна спальна поверхня. Чим старша – тим м'якша.

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Наповнювачі

Глибина "втоплення" тіла в спальну поверхню, в середньому, дорівнює 6 см. Тому ортопедичні властивості матрацу почнуть проявлятися з висотою від 10 см. Пружинні матраци будуть починатися від 15 см у висоту. Адже 14 см займає стандартний пружинний блок. Якісний матрац для ліжка з оптимальним рівнем комфорту в висоту становить від 17 см при наявності пружин і від 15 см без пружин. Достатньо настильних матеріалів, щоб ви не відчували тілом пружини і рейкове дно ліжка.

М'який чи жорсткий: як правильно обрати матрац для ліжка - фото 446011

Загальні рекомендації

  1. Купуйте спальне приладдя з маркуванням виробника тільки в офіційних роздрібних і інтернет-магазинах.
  2. Не забудьте перевірити товарний чек і гарантійний талон.
  3. Якщо вам важливо заглянути всередину виробу і переконатися, що все відповідає опису, ви можете замовити оглядову блискавку.
  4. При покупці зверніть увагу на чохол виробу.
  5. Не забудьте придбати захисний чохол. Бавовняний захистить наповнювачі від пилу і бруду, а водонепроникний ще й від вологи.
  6. Перед покупкою читайте відгуки.
М'який чи жорсткий: як правильно обрати матрац для ліжка - фото 446012

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Джерело: 101matras
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