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М'який чи жорсткий: як правильно обрати матрац для ліжка
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Вибір матраца – нелегке завдання. Особливо, якщо ви це робите вперше. Сьогодні ми висвітлимо критерії підбору. Навчимо вас орієнтуватися в наповнювачах, пружинних блоках і тканинах.
Який матрац краще вибрати: жорсткий або м'який
Відповідь залежить від індивідуальних параметрів і переваг. Для початку визначтеся з бажаної жорсткістю спального місця. Вона може бути:
- м'яка (низька);
- помірно-м'яка (нижче середньої);
- середня;
- помірно-жорстка (вище середньої);
- жорстка (висока).
Як правильно підібрати жорсткість? Перед покупкою зайдіть в магазин і полежить на виробах з різною жорсткістю. Мінімум по 3 хвилини на кожному. Якщо з якихось причин ви не можете цього зробити або все ще сумніваєтеся, то орієнтуйтеся на вік. Чим молодша людина – тим жорсткіша їй потрібна спальна поверхня. Чим старша – тим м'якша.
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Наповнювачі
Глибина "втоплення" тіла в спальну поверхню, в середньому, дорівнює 6 см. Тому ортопедичні властивості матрацу почнуть проявлятися з висотою від 10 см. Пружинні матраци будуть починатися від 15 см у висоту. Адже 14 см займає стандартний пружинний блок. Якісний матрац для ліжка з оптимальним рівнем комфорту в висоту становить від 17 см при наявності пружин і від 15 см без пружин. Достатньо настильних матеріалів, щоб ви не відчували тілом пружини і рейкове дно ліжка.
Загальні рекомендації
- Купуйте спальне приладдя з маркуванням виробника тільки в офіційних роздрібних і інтернет-магазинах.
- Не забудьте перевірити товарний чек і гарантійний талон.
- Якщо вам важливо заглянути всередину виробу і переконатися, що все відповідає опису, ви можете замовити оглядову блискавку.
- При покупці зверніть увагу на чохол виробу.
- Не забудьте придбати захисний чохол. Бавовняний захистить наповнювачі від пилу і бруду, а водонепроникний ще й від вологи.
- Перед покупкою читайте відгуки.
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