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Зомбі-апокаліпсис уже тут: Hurts вразив фанатів кліпом на пісню Somebody
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Британський поп-дует Hurts випустив кліп на трек "Somebody", який увійде в майбутній студійний альбом музикантів "Faith" разом з представленими раніше композиціями "Voices", "Suffer" і "Redemption". Повністю послухати платівку можна буде вже 4 вересня.
Гарантуємо, що ви не зможете відірватися під час перегляду нового кліпу Hurts. Такий він крутий і неоднозначний!
Слухайте також: Redemption: дивіться ліричний кліп дуету Hurts
"Somebody" – пісня про непокору, про силу, про те, як піднятися після падіння. Це зміна курсу в порівнянні з нашими попередніми піснями, але вона демонструє міць і енергію, які захопили частину альбому", – розповіли учасники Hurts про нову пісню.
Hurts – Somebody, дивіться крутий кліп британського поп-гурту:
Також стали відомі дати концертного туру Hurts у підтримку "Faith". Він стартує 11 лютого 2021 року в Баку і завершиться 16 квітня в Манчестері. Всього турне охопить сімнадцять країн, в тому числі Україну. Київський концерт групи заплановано на 31 березня, а харківський – на 29 березня. Також послухати їх можна буде в Одесі 30 березня. Повний список російських міст, які увійшли до списку, дивіться тут.
Квитки на концерти Hurts у Великобританії і Німеччині можна буде купити з 5 серпня, а на виступи в Україні – з 7 серпня.
Читайте також: Hurts презентували нову пісню Suffer: слухай хіт онлайн
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