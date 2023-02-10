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МВС показали у відео, що означають жести регулювальника
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Щоб запобігти ДТП під час відімкнення електроенергії, відтак світлофорів, варто незайвий раз згадати про правила жестів регулювальника.
Оскільки росіяни продовжують атакувати нашу критичну інфраструктуру, інколи на вулицях міста зникає світло, пише МВС України на своїй сторінці у Telegram.
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Все частіше патрульні регулюють рух на перехрестях. Запам’ятайте, коли регулювальник виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність.
Дивитися відео про жести регулювальника під час дорожнього руху:
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