Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Музикант перетворив друкарську машинку на барабанну установку

  • 9
Друкарська машинка отримала друге життя - фото 1
Друкарська машинка отримала друге життя

Якщо в душі живе музика, а руки ростуть з потрібного місця, то на музичний інструмент можна перетворити будь-що. Це довів ентузіаст, який зумів зробити зі старенької друкарської машинки повноцінну барабанну установку.

Музикант і інженер-любитель Вільям Петрус перетворив 90-річну друкарську машинку, яка лежала без діла, на повноцінну драм-машину. Легендарний Remington тепер у прямому сенсі дозволяє друкувати музику.

І ще: Британців закликають робити інтимні фото, щоб допомагати медикам

Як пише Вільям, драм-машина працює за допомогою хитрої системи проводів, молоточків друкарської машинки і так званої "живої пластини", під'єднаної до платформи Arduino. Натискання певної клавіші відправляє MIDI-сигнал на ПЗ під назвою Ableton. Програмне забезпечення, своєю чергою, запускає один з 17 різних звуків, дозволяючи використовувати Remington як гібрид драм-машини і фортепіано. Ось що вийшло у результаті:

Після того як відео почало набирати популярність, Вільям опублікував детальніший ролик про свою розробку, а також виклав у відкритий доступ мануал, щоб кожен охочий міг зібрати і собі таку. Все одно вам нічим зайнятися на карантині.

До речі, Вільям пише, що необов'язково використовувати друкарську машинку. Підійде будь-який девайс з клавішами. Так що можеш дістати з антресолей дідівський баян і почати підкорювати вершини музичних чартів.

Читайте також: Чоткий Паца випустив кумедну пародію про карантин: зацініть відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
  • 20 квітня, 16:21
  • 1122
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1961
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 38107
Загрузка...
Новини