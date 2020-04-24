Музикант перетворив друкарську машинку на барабанну установку

Якщо в душі живе музика, а руки ростуть з потрібного місця, то на музичний інструмент можна перетворити будь-що. Це довів ентузіаст, який зумів зробити зі старенької друкарської машинки повноцінну барабанну установку.

Музикант і інженер-любитель Вільям Петрус перетворив 90-річну друкарську машинку, яка лежала без діла, на повноцінну драм-машину. Легендарний Remington тепер у прямому сенсі дозволяє друкувати музику.

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Як пише Вільям, драм-машина працює за допомогою хитрої системи проводів, молоточків друкарської машинки і так званої "живої пластини", під'єднаної до платформи Arduino. Натискання певної клавіші відправляє MIDI-сигнал на ПЗ під назвою Ableton. Програмне забезпечення, своєю чергою, запускає один з 17 різних звуків, дозволяючи використовувати Remington як гібрид драм-машини і фортепіано. Ось що вийшло у результаті:

Після того як відео почало набирати популярність, Вільям опублікував детальніший ролик про свою розробку, а також виклав у відкритий доступ мануал, щоб кожен охочий міг зібрати і собі таку. Все одно вам нічим зайнятися на карантині.

До речі, Вільям пише, що необов'язково використовувати друкарську машинку. Підійде будь-який девайс з клавішами. Так що можеш дістати з антресолей дідівський баян і почати підкорювати вершини музичних чартів.

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