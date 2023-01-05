"Музика" – слухайте новий трек від українського виконавця АСАФАТОV

Трек "Музика" – черговий сингл в кар'єрі співака Сергія Асафатова. Слухайте й ви нову цікаву музичну роботу та дивіться кліп на неї!

Прем'єра треку "Музика" від виконавця АСАФАТОV відбулася 1 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Грай моя музика...! Мрій. Вір. Відчувай. Твори. Люби. Літай. Не здавайся!", – йдеться в коментарі до музичної прем'єри!

Слухати пісню АСАФАТОV – МУЗИКА:

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