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Приємна музика на будильник, яка збадьорить

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Музика на будильник - фото 1
Музика на будильник

Пісні для будильника не обов'язково мають викликати негатив. Радіо МАКСИМУМ зібрало приємну музику для будильника, як зарядить енергією і гарним настроєм на весь день!

Мелодії на будильник впливають на те, як швидко та у якому настрої ви прокинетесь. Тому зібрали спокійну та прикольну музику для будильника, з якою ваш ранок починатиметься правильно! Навіть, якщо у вас попереду чимало справ і день обіцяє бути насиченим, то ці пісні налаштують вас на успіх. Можете щодня змінювати трек на дзвінку упродож місяця, який вас будить найкраще :)

І ще: Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня

Приємна музика на будильник, слухайте онлайн:

Список треків:

  • The 1975 - Love It If We Made Іт
  • The Chainsmokers - Side Effects (Lyric Video) ft. Emily Warren
  • Calvin Harris, Sam Smith - Promises
  • Maroon 5 - Don't Wanna Know (Audio) ft. Kendrick Lamar
  • OneRepublic - Counting Stars
  • CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks Animation's "Trolls") (Official Video)
  • Imagine Dragons - Natural
  • American Authors - Deep Water
  • Ruel - Younger (Official Video)
  • Loïc Nottet - Million Eyes (Official Video)
  • Lola Marsh - Morning Bells
  • Charli XCX - 5 In The Morning [Official Video]
  • Deadpool OST - Angel of the morning
  • Cornerstone - Benjamin Clementine
  • Why Can't We - Asa
  • Jake Isaac - Cold Stone Heart (R&R Sessions)
  • Tiger in the Night - Katie Melua
  • Tangled Heart - Luluc
  • The Prettiest Thing Norah Jones
  • Fields Of Gold - Eva Cassidy
  • Noah and the Whale - Now Is The Time
  • Like A Star Corinne Bailey Rae
  • Night Owls Early Birds Foxes
  • Beauty Queen Foxes
  • What Lovers Do Maroon 5, SZA
  • Make Me Feel Janelle Monae
  • Problems - Petit Biscuit, Lido
  • Better Now Post Malone
  • Sanctify Years & Years
  • Everybody Wants To Be Famous Superorganism

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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