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Приємна музика на будильник, яка збадьорить
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Пісні для будильника не обов'язково мають викликати негатив. Радіо МАКСИМУМ зібрало приємну музику для будильника, як зарядить енергією і гарним настроєм на весь день!
Мелодії на будильник впливають на те, як швидко та у якому настрої ви прокинетесь. Тому зібрали спокійну та прикольну музику для будильника, з якою ваш ранок починатиметься правильно! Навіть, якщо у вас попереду чимало справ і день обіцяє бути насиченим, то ці пісні налаштують вас на успіх. Можете щодня змінювати трек на дзвінку упродож місяця, який вас будить найкраще :)
І ще: Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
Приємна музика на будильник, слухайте онлайн:
Список треків:
- The 1975 - Love It If We Made Іт
- The Chainsmokers - Side Effects (Lyric Video) ft. Emily Warren
- Calvin Harris, Sam Smith - Promises
- Maroon 5 - Don't Wanna Know (Audio) ft. Kendrick Lamar
- OneRepublic - Counting Stars
- CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks Animation's "Trolls") (Official Video)
- Imagine Dragons - Natural
- American Authors - Deep Water
- Ruel - Younger (Official Video)
- Loïc Nottet - Million Eyes (Official Video)
- Lola Marsh - Morning Bells
- Charli XCX - 5 In The Morning [Official Video]
- Deadpool OST - Angel of the morning
- Cornerstone - Benjamin Clementine
- Why Can't We - Asa
- Jake Isaac - Cold Stone Heart (R&R Sessions)
- Tiger in the Night - Katie Melua
- Tangled Heart - Luluc
- The Prettiest Thing Norah Jones
- Fields Of Gold - Eva Cassidy
- Noah and the Whale - Now Is The Time
- Like A Star Corinne Bailey Rae
- Night Owls Early Birds Foxes
- Beauty Queen Foxes
- What Lovers Do Maroon 5, SZA
- Make Me Feel Janelle Monae
- Problems - Petit Biscuit, Lido
- Better Now Post Malone
- Sanctify Years & Years
- Everybody Wants To Be Famous Superorganism
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