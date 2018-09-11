Приємна музика на будильник, яка збадьорить

Пісні для будильника не обов'язково мають викликати негатив. Радіо МАКСИМУМ зібрало приємну музику для будильника, як зарядить енергією і гарним настроєм на весь день!

Мелодії на будильник впливають на те, як швидко та у якому настрої ви прокинетесь. Тому зібрали спокійну та прикольну музику для будильника, з якою ваш ранок починатиметься правильно! Навіть, якщо у вас попереду чимало справ і день обіцяє бути насиченим, то ці пісні налаштують вас на успіх. Можете щодня змінювати трек на дзвінку упродож місяця, який вас будить найкраще :)

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Приємна музика на будильник, слухайте онлайн:

Список треків:

The 1975 - Love It If We Made Іт

The Chainsmokers - Side Effects (Lyric Video) ft. Emily Warren

Calvin Harris, Sam Smith - Promises

Maroon 5 - Don't Wanna Know (Audio) ft. Kendrick Lamar

OneRepublic - Counting Stars

CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks Animation's "Trolls") (Official Video)

Imagine Dragons - Natural

American Authors - Deep Water

Ruel - Younger (Official Video)

Loïc Nottet - Million Eyes (Official Video)

Lola Marsh - Morning Bells

Charli XCX - 5 In The Morning [Official Video]

Deadpool OST - Angel of the morning

Cornerstone - Benjamin Clementine

Why Can't We - Asa

Jake Isaac - Cold Stone Heart (R&R Sessions)

Tiger in the Night - Katie Melua

Tangled Heart - Luluc

The Prettiest Thing Norah Jones

Fields Of Gold - Eva Cassidy

Noah and the Whale - Now Is The Time

Like A Star Corinne Bailey Rae

Night Owls Early Birds Foxes

Beauty Queen Foxes

What Lovers Do Maroon 5, SZA

Make Me Feel Janelle Monae

Problems - Petit Biscuit, Lido

Better Now Post Malone

Sanctify Years & Years

Everybody Wants To Be Famous Superorganism

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