Музика для вільних людей: PANCHYSHYN презентував композицію Відпускаю

Гурт PANCHYSHYN, який творить музику вільних людей, презентував сингл "Відпускаю". Колектив власними силами намагається проторувати шлях у шоубізнес. Для цього він створює якісний і крутий музичний матеріал, який сподобається кожному. Слухайте новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Пісню "Відпускаю" PANCHYSHYN створив під час карантину, але вирішив презентувати своєму слухачеві її саме восени.

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"Відпустити щиро, по справжньому – найважча робота душі. Особливо відпустити того, кого любиш. Кожен з нас проходив через це. Часом ми готові залишити щось добровільно, а часом нам доводиться відпускати те, чого вже і так немає у нашому житті – спогади і почуття, які назавжди лишилися в минулому. Відпустити, забути, пробачити та просто рухатись далі. Вдих-видих. Життя продовжується", – це історія пісні, яку розповідає Остап Панчишин та його гурт з однойменною назвою.

Музику до пісні "Відпускаю" створив лідер гурту PANCHYSHYN – Остап Панчишин, а слова написала дружина музиканта – Аліна Панчишин. Це вже не перша спільна сімейна робота. І в такій колаборації пісні гурту набувають ще більшої популярності.

"У вас є людина, з якою ви закінчуєте речення/фрази один одного? Бо настільки добре відчуваєте один одного. В мене от є людина, яка закінчує за мене цілу пісню – тобто пише тексти. І напевно проживає у тих віршах щось своє. А я своє. Отак і живемо… Одна історія різних часів і різних людей – Відпускаю", – додав Остап.

Гурт PANCHYSHYN вже відзняв відеороботу на пісню "Відпускаю", прем’єра якої планується вже в кінці жовтня. А поки пропонуємо вам насолодитися самою піснею, в якій кожен зможе знайти себе.

PANCHYSHYN – Відпускаю: слухайте свіжий трек популярного українського гурту

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