Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Музичний гурт PAIN буде з концертом у Києві у 2021 році

  • 16
гурт PAIN - фото 1
гурт PAIN

Цей проєкт розпочав як хобі музикант Петер Тегтгрен, який вирішив поєднати хеві-метал з музикою електроіндастріал, а з роками він став одним із найвпливовіших у жанрі металу. Зустрічайте гурт PAIN у Києві вже у 2021 році. Читайте далі та дізнайтеся, коли приїдуть музиканти та де виступатимуть.

Здається, що кожен фанат метал-музики знає PAIN за головним рингтоном 2000-х – піснею Shut Your Mouth. Але ж не можна не згадати такі бенгери як End of the Line, Same Old Song, Suicide Machine, Dirty Woman та Zombie Slam! Після вимушеної розлуки з прихильниками цього року, PAIN таки вирушають у дорогу на початку 2021, щоб нагадати, що таке справжня вибухова енергія музики.

І ще: Повернення поп-панку в Україну: слухайте дебютний альбом гурту квіткіс

  • Коли: 13 березня 2021
  • Де: Atlas
  • Дізнатися більше про цю подію можна за ЦИМ посиланням.
  • А квитки можна придбати за ЦИМ посиланням. Зауважте, що до 1 вересня діє знижка, яка дає мінус 20%.
Музичний гурт PAIN буде з концертом у Києві у 2021 році - фото 410328
Засновник гурту Петер Тегтгрен – шведський музикант, композитор, мультиінструменталіст та продюсер. У нього за плечима не лише робота над PAIN, Тегтгрен також є ключовою фігурою створення таких музичних величин як Hypocrisy та Lindemann. Тегтгрен жартома називав Lindemann "дитиною Rammstein та PAIN, або щонайменше міксом вокалу Rammstein та музики PAIN".
Тілль Ліндеманн та Петер Тегтгрен познайомилися в Стокгольмі, де їх познайомили музиканти Clawfinger ще у 2000 році. У 2013 році Ліндеманн запросив свого шведського колегу на виступ та розповів, що хотів би взяти перерву на два роки, щоб писати разом із ним музику. Спочатку вони планували лише одну-дві пісні, але творчий процес затягнув їх настільки, що вони не змогли зупинитися. У 2015 році вийшов спочатку сингл Praise Abort, а згодом і дебютний альбом супергурту Skills in Pills.
Окрім того, Тегтгрен заснував і власну студію – The Abyss Studio. У її стінах записувалися Dimmu Borgir, Children of Bodom, Sabaton, Amon Amarth та багато інших. Звісно ж, усі альбоми PAIN, Lindemann та Hypocrisy (з 1996 року) записувалися також тут. Перший однойменний альбом PAIN вийшов у 1997 році, а вже починаючи з другого, всі платівки проєкту потрапляли до музичних чартів Швеції. У 1998 та 2008 роках PAIN відкатали тури з фінськими легендами Nightwish.
У 2002 вийшла платівка Nothing Remains the Same, яка привернула до гурту чимало уваги, передусім кавер-версією піснею The Beatles "Eleanor Rigby". Альбом Dancing with the Dead вийшов у 2005 році та був значною мірою присвячений близькосмертному досвіду Тегтгрена, який під час запису пережив зупинку серця.

До теми: Gorillaz показали новий кліп Friday 13th

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7812
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 232
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2377541
Загрузка...
Новини