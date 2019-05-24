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MustHave: Pornhub випустив плавки, які приховують ерекцію

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Плавки врятують від незручних ситуацій - фото 1
Плавки врятують від незручних ситуацій

Про такий модний аксесуар, мабуть, мріяли більшість чоловіків, які бодай раз відпочивали на морі або біля будь-якої іншої водойми. Отже, PornHub вирішив урятувати всіх чоловіків, які раптово можуть зауважити, що їхній вірний товариш підготувався до бою у найбільш неслушний момент.

Сайт для дорослих випустив плавки, які допоможуть заховати раптову ерекцію на пляжі: вшита в них щільна прокладка приховує будь-яку випуклість.

І ще: Тест-драйв автопілота від Pornhub: з'явився кадр з порно, знятого у Tesla

Спереду чорні плавки Bonerless прикрашає логотип Pornhub, з боків – помаранчеві смужки.

MustHave: Pornhub випустив плавки, які приховують ерекцію - фото 329860

Коштує така річ близько 70 доларів.

Найкраще у Pornhub вийшов ролик, що рекламує новинку:

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Джерело: pornhub
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