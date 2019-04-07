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Мультсеріал Сімпсони можуть закрити: названа причина

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Walt Disney може закрити Сімпсонів - фото 1
Walt Disney може закрити Сімпсонів / mentalfloss

Найдовший в історії мультсеріал "Сімпсони" може бути закритий за рішенням нового власника. Про це повідомила актриса Ярдлі Сміт, яка озвучує Лізу Сімпсон.

Один з найпопулярніших і відомих мультиплікаційних серіалів світу – "Сімпсони" – не вписується в концепцію нового власника компанії Fox 2000 (вона виробляє мультфільм) і може бути закритий. Про це повідомила актриса Ярдлі Сміт – її голосом розмовляє Ліза Сімпсон.

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Сміт розповіла журналістам, що в команді, яка працює над мультфільмом, всі серйозно побоюються за його долю, оскільки в березні поточного року Walt Disney Company поглинула Fox і отримала права на "Людей Ікс", "Аватар" та "Сімпсонів".

Мультсеріал 'Сімпсони' - фото 319508
Мультсеріал "Сімпсони"

І хоча мультсеріал зовсім недавно був продовжений до 2021 року, нове керівництво може вважати його не надто "сімейним" і, можливо, захоче внести зміни до концепції, що і стане початком кінця.

За моїми особистими відчуттями, а я можу бути й неправа, але мені здається, що автори серіалу швидше відмовляться від нього назавжди, ніж підуть на такий крок, – розповіла Ярдлі Сміт.

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Джерело: thesun
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