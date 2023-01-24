Мультипредметний тест – які ще зміни чекають на абітурієнтів 2023 року

Цьогоріч абітурієнти знову складатимуть мультипредметний тест замість ЗНО для того, щоб вступити у вищий навчальний заклад. Але це не всі зміни.

Спільно з Комітетом ВРУ з питань освіти, науки та інновацій і УЦОЯО презентували модель цьогорічного вступу до закладів вищої освіти, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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Як і минулого року, абітурієнтам пропонують, як альтернативу ЗНО, провести вступне випробування у форматі удосконаленого НМТ, тобто мультипредметний тест.

Найважливіше, на чому я завжди наголошую, – це безпека. Тому тест випускники складатимуть в один день", – написав міністр на своїй сторінці у Telegram.

Отже, випускники здаватимуть НМТ, яке міститиме завдання з трьох предметів.



Два обов'язкові предмети: українська мова і математика.

І на вибір абітурієнта один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.



Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.

Планується проведення двох сесій НМТ: основної та додаткової. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Як і минулого року, під час роботи з тестами з математики вступники зможуть користуватися довідковими матеріалами. У тестуванні з історії України учасники працюватимуть із завданнями, що стосуватимуться подій другої половини 16–початку 21 століття. А в тестуванні з іноземних мов не буде завдань з відкритою формою відповіді, а також завдань з авдіювання.

"Діти, які тимчасово перебувають за кордоном у зв'язку з війною, також матимуть змогу складати тест у спеціально створених екзаменаційних центрах в інших країнах світу. Ми докладемо максимум зусиль, аби таких країн було якнайбільше і кожен наш випускник мав змогу вступити до наших університетів", – додав міністр.

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