МОН повідомило, чи звільнять учнів 9-их та 11-их класів від іспитів цього року

Наказ про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 9-их та 11-их класів вже підготували та надіслали до Мін'юсту.

Про це Міністерство освіти та науки України інформує у зв'язку із поширенням у низці ЗМІ неправдивої інформації щодо складання ДПА у 2023 році.

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МОН підготувало наказ від 11.01.2023 року № 19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році", який надіслано до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації.

Наказ набиратиме чинності з дня його офіційного оприлюднення.

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