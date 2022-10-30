Мультфільм від Disney "Віддзеркалення" показав першу plus-size героїню: дивіться трейлер

Короткометражний анімаційний фільм "Віддзеркалення" зосереджує увагу глядачів на темі бодипозитиву. Дивіться тизер мультфільму про plus-size балерину!

Відомо, що ця анімаційна кінострічка є частиною серії мультфільмів "Коротке замикання". Усі анімації присвячені темам розвитку самооцінки та популяризації любові до себе.

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Мультфільм розповідає історію молодої plus-size балерини – її звуть Б'янка. Дівчина бореться з власним віддзеркаленням, долаючи сумніви й страх, а також скеровуючи свою внутрішню силу, грацію та міць.

Дивіться трейлер мультфільму "Віддзеркалення" від Діснея:

An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. pic.twitter.com/c0gw5U4ecc — Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022

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