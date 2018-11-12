Мультфільм Грінч очолив кінопрокат США

На міжнародній арені Грінч стартував поки лише в 24 країнах / boxofficemojo

Екранізація казки Як Грінч вкрав Різдво заробила $66 мільйонів за перший вікенд і очолив кінопрокат Північної Америки.

Анімаційна стрічка від студії Universal з бюджетом в $75 млн показала третій в історії старт серед усіх мультфільмів, які дебютували в листопаді – краще починали лише "Суперсімейка" (трохи більше $70 млн) і "Холодне серце" (67 млн). На міжнародній арені "Грінч" стартував поки лише в 24 країнах і заробив ще $12,7.

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Друге місце в Північній Америці зайняв біографічний фільм "Богемна рапсодія", присвячений лідерові групи Queen Фредді Мерк’юрі. Його результат за підсумками вихідних склав $30,8 млн доларів. Світові збори досягли $285 млн за бюджету в $52 млн.

На третьому місці з результатом трохи більше $10 млн дебютував фільм жахів "Оверлорд", ще $9,2 млн картина зібрала в міжнародному прокаті. Бюджет стрічки $38 млн.

Також варто відзначити невдалий старт екранізації роману "Дівчина, яка застрягла в павутині". У свої перші вихідні картина зібрала лише $8 млн. Бюджет фільму становить 43 млн, а значить окупитися він може тільки завдяки міжнародному прокату.

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