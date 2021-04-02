Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість

  • 8
Унікальний Bentley Bentayga Hybrid створили під клієнта - фото 1
Унікальний Bentley Bentayga Hybrid створили під клієнта

Придворне ательє Bentley Mulliner представило ексклюзивний Bentayga Hybrid, створений за замовленням невідомого клієнта з Китаю. Кросовер з розкішним оформленням салону, вишивку для якого створювали протягом 44 годин, покажуть публіці на шанхайському автосалоні у квітні.

Екстер'єр унікального Bentley Bentayga Hybrid виконаний в темно-смарагдовому кольорі під назвою Viridian, який був розроблений для концептуального купе EXP 10 Speed ​​6 2015 року, пише Motor1. В особливе лакофарбове покриття майстри додали частки бурштину та золота.

Це цікаво: MG придумала електричний родстер для покоління Z: як він виглядатиме

Колір обраний не випадково: як відзначають у Mulliner, у китайській культурі зелений символізує "чистоту, переродження, надію, гармонію та зростання". Тому в зелений пофарбували навіть внутрішні поверхні спиць 22-дюймових легкосплавних коліс Mulliner Driving.

Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість - фото 454069
Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість - фото 454067

Салон Bentayga отримав оббивку з натуральної шкіри кольору Cumbrian Green з білою ромбоподібною вишивкою, на яку пішло понад 100 метрів нитки та близько 44 годин роботи. Візерунком з ромбів прикрашені дверні карти, спинки сидінь, передня панель зі вставкою зі шпону особливої ​​обробки, а також два кришталеві келихи для шампанського виробництва англійської фірми Cumbria Crystal.

Спеціальний відсік для зберігання келихів вбудований у центральну консоль між кріслами другого ряду. У неї ж інтегрований холодильник з підсвічуванням для охолодження пляшок.

Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість - фото 454068
Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість - фото 454070
Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість - фото 454066

Bentley Bentayga Hybrid оснащений бензоелектричною силовою установкою, до складу якої входить "бітурбошістка" 3.0 і електромотор. Загальна потужність установки становить 449 кінських сил (700 Нм крутного моменту). З місця до 60 миль (96 кілометрів) на годину кросовер розганяється за 5,2 секунди, а максимальна швидкість складає 254 кілометри на годину.

Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість - фото 454071
Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість - фото 454065

У кінці березня Bentley показала найбільш динамічну громадянську модель за свою понад столітню історію. Нею виявився новий гранд-турер Continental GT Speed, який розганяється до 100 кілометрів на годину всього за 3,6 секунди та розвиває максимальну швидкість 335 кілометрів на годину.

Читайте також: У Nissan показали, які випробування пройшов електрокар Ariya: відео

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини