Mulliner представили ексклюзивний Bentley Bentayga: у чому його особливість

Придворне ательє Bentley Mulliner представило ексклюзивний Bentayga Hybrid, створений за замовленням невідомого клієнта з Китаю. Кросовер з розкішним оформленням салону, вишивку для якого створювали протягом 44 годин, покажуть публіці на шанхайському автосалоні у квітні.

Екстер'єр унікального Bentley Bentayga Hybrid виконаний в темно-смарагдовому кольорі під назвою Viridian, який був розроблений для концептуального купе EXP 10 Speed ​​6 2015 року, пише Motor1. В особливе лакофарбове покриття майстри додали частки бурштину та золота.

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Колір обраний не випадково: як відзначають у Mulliner, у китайській культурі зелений символізує "чистоту, переродження, надію, гармонію та зростання". Тому в зелений пофарбували навіть внутрішні поверхні спиць 22-дюймових легкосплавних коліс Mulliner Driving.

Салон Bentayga отримав оббивку з натуральної шкіри кольору Cumbrian Green з білою ромбоподібною вишивкою, на яку пішло понад 100 метрів нитки та близько 44 годин роботи. Візерунком з ромбів прикрашені дверні карти, спинки сидінь, передня панель зі вставкою зі шпону особливої ​​обробки, а також два кришталеві келихи для шампанського виробництва англійської фірми Cumbria Crystal.

Спеціальний відсік для зберігання келихів вбудований у центральну консоль між кріслами другого ряду. У неї ж інтегрований холодильник з підсвічуванням для охолодження пляшок.

Bentley Bentayga Hybrid оснащений бензоелектричною силовою установкою, до складу якої входить "бітурбошістка" 3.0 і електромотор. Загальна потужність установки становить 449 кінських сил (700 Нм крутного моменту). З місця до 60 миль (96 кілометрів) на годину кросовер розганяється за 5,2 секунди, а максимальна швидкість складає 254 кілометри на годину.

У кінці березня Bentley показала найбільш динамічну громадянську модель за свою понад столітню історію. Нею виявився новий гранд-турер Continental GT Speed, який розганяється до 100 кілометрів на годину всього за 3,6 секунди та розвиває максимальну швидкість 335 кілометрів на годину.

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