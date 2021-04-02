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MG придумала електричний родстер для покоління Z: як він виглядатиме
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На конференції зі стратегії бренду MG представили концептуальний електричний родстер Cyberster. Він спроєктований командою центру передового дизайну в Лондоні (SAIC Design Advanced London) і запозичує деякі стилістичні рішення у класичної дводверки MGB 60-х років минулого століття.
Родстер MG Cyberster називають первістком лінійки Cyber (електромобілі, гібриди, що заряджаються від мережі та машини на паливних елементах), орієнтованої на покоління Z і просуває ідеї "спільного створення продукту", пише AutoCar.
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Для цього запущена платформа MG CyberCube, користувачі якої будуть залучені в усі етапи життєвого циклу товару – від виробництва до просування на ринку. Ключовий елемент "Кіберкуба" – гейміфікація: за будь-яку активність у рамках спільноти учасники будуть отримувати бали й, таким чином, підвищувати рейтинг.
Дизайн Cyberster, відзначають у компанії, символізує "спортивне ДНК MG". Родстер отримав фари Magic Eye, стилізовані під британський прапор ліхтарі й оперізуючий кузов світлодіодний "лазерний пояс". Корма "хвіст Камма" покликана поліпшити аеродинаміку та знизити витрату енергії. Батарея з "безмодульною" технологією CTP (осередки зібрані відразу в блок, що покращує його заповнюваність) обіцяє пробіг 800 кілометрів, а "восьмишаровий" електромотор – розгін до першої "сотні" за 3 секунди. Дводверка обладнана зв'язком 5G, автопілотом третього рівня й оновлюється "по повітрю".
У салоні родстера встановлений руль-геймпад з кнопками, що рухаються у чотирьох напрямках. Крісла Zero Gravity обіцяють найкращу підтримку та забезпечують оптимальний баланс тіла. Для ідентифікації водія використовується біометричний зчитувач по відбитку долоні. На цифрову приладову панель, крім основних даних про швидкість і запас ходу, виводяться картинки з камер бокового огляду.
Прем'єрний показ MG Cyberster відбудеться на автошоу в Шанхаї, яке стартує 19 квітня. До цього моменту компанія за допомогою краудфандингу спробує зібрати 50 мільйонів юанів для запуску родстера у серію. На платформі Cyberster також буде побудований кросовер (він теж стане частиною лінійки Cyber). А першу масову модель, яка використовує цю архітектуру, материнська SAIC обіцяє вивести на ринок у четвертому кварталі цього року. Ймовірно, це буде седан новоспеченої марки Zhiji Auto / IM.
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