Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, на якому українські захисники виконали ритмічну пісню про легендарне вже місце – Чорнобаївку. Дивіться запальне відео!

В описі до відео зазначено, що ця пісня про Чорнобаївку належить авторству Світлани Реднич. Вона солістка Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України.

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"Кажуть люди, що то козак Чорнобай зачарував те місце. А ми думаємо – не так: швидше за все, то наші дівчата чаклують... Чарівна українка миттєво перевтілюється в різні образи, щоб ввести ворога в оману, заплутати, закружляти – і знову й знову зав'язати у вузол всі шляхи-дороги, вчергове привести в ту саму Чорнобаївку, під влучний удар наших воїнів. Втім, хто сказав, що вороги добре горять тільки на Херсонщині? Нині вся Україна для російських зайд – одна велика й смертельно небезпечна Чорнобаївка, чорне пекло для ворогів", – коментують творці відео.

Пісня про Чорнобаївку від ЗСУ:

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