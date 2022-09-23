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Мрії дітей міста Марії: дивіться трейлер нового українського документального фільму
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Ця документалка від Ukrainian Film School розповідає про дітей, які пережили окупацію в Маріуполі. Герої стрічки – хлопці та дівчата у віці від 8 до 15 років. Дивіться тизер цього документального фільму!
Режисером став Тарас Ткаченко, який працював над такими фільмами, як "Чорний ворон" та "Гніздо горлиці". Також він куратор режисерського курсу кіношколи.
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Оператор-постановник цієї документалки Євген Васильченко працював також над фільмом "Доброволець. А продюсеркою стала Альона Тимошенко.
"Мрії дітей міста Марії" – це документальний фільм, в якому діти, що пережили окупацію в Маріуполі, діляться своїми історіями та розповідають, про що мріяли раніше і про що мріють зараз", – йдеться в описі до стрічки.
Дивіться офіційний тизер до фільму "Мрії дітей міста Марії":
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