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Мрія Регіни Тодоренко здивувала шанувальників

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / Instagram

Відома телеведуча Регіна Тодоренко розповіла читачам свого мікроблогу, що іноді вона мріє про нездійсненне.

Теледіва написала під одним з постів: "Якби я стала хлопцем на один день ..." і запропонувала фоловерам скласти список обов'язкових справ, які треба зробити в такому вигляді.

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Що стосується особистих міркувань, то артистка з упевненістю заявила, що вирушила б на пошуки себе в жіночому вигляді і: "Спробувала б зрозуміти, як це уживатися з такою нестабільною особою".

Підписники активно відреагували на пропозицію знаменитості і почали описувати свої варіанти дій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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