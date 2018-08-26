Мрія Регіни Тодоренко здивувала шанувальників

Відома телеведуча Регіна Тодоренко розповіла читачам свого мікроблогу, що іноді вона мріє про нездійсненне.

Теледіва написала під одним з постів: "Якби я стала хлопцем на один день ..." і запропонувала фоловерам скласти список обов'язкових справ, які треба зробити в такому вигляді.

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Що стосується особистих міркувань, то артистка з упевненістю заявила, що вирушила б на пошуки себе в жіночому вигляді і: "Спробувала б зрозуміти, як це уживатися з такою нестабільною особою".

Підписники активно відреагували на пропозицію знаменитості і почали описувати свої варіанти дій.

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Aug 23, 2018 at 3:54pm PDT

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