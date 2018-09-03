Мрія мандрівника: цей затишний будинок на колесах не поступається звичайній квартирі

Будинок на колесах – це прекрасний спосіб зробити будь-яку подорож дійсно незабутньою. Якщо хтось ще вважає, що трейлер – це щось незручне, то йому безумовно слід поглянути на цей причіп, який принесе домашній комфорт навіть в найдовших мандрівок.

Одна американська сім'я змогла на словом, а ділом довести, що можна дуже довго жити в трейлері, ні в чому себе не обмежуючи. Допоміг їм в цьому будинок-причіп Tiny Heirloom. Мобільне житло було спроектовано на замовлення, а тому в повній мірі задовольняє потреби сімейства мандрівників. Площа будинку на колесах складає 18 кв.м.

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Виглядає Tiny Heirloom просто приголомшливо. У трейлері стильні двері і дев'ять чималих, за мірками будинків на колесах, вікон. В очі також кидається невеликий душ, який розташований зовні житла.

Зайшовши всередину будинку, першим ділом потрапляєте на кухню. Вона дуже простора. На її частку припадає 7,5 кв.м всій площі. Тут дійсно є де розвернутися господині. А ще кухня обладнана всім необхідним для готування смачних страв і зберігання достатнього запасу продовольства для тривалої подорожі. Холодильник, морозильна камера, плита, духовка, численні місця для зберігання, обідній стіл – тут є все, що повинно бути в кожному домі.

Відразу за кухнею йде вітальня. Тут варто згадати про наявність невеликого розкладного дивана, який може використовуватися як додаткове спальне місце. Згадки заслуговує і великий телевізор на стіні. З санвузлом в Tiny Heirloom також все в порядку: туалет, душ і навіть пральна машина на місці. Над вітальнею розташована спальня з двома ліжками. Піднятися до них можна по сходах.

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

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