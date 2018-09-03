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Мрія мандрівника: цей затишний будинок на колесах не поступається звичайній квартирі

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Затишний будинок на колесах - фото 1
Затишний будинок на колесах / newatlas

Будинок на колесах – це прекрасний спосіб зробити будь-яку подорож дійсно незабутньою. Якщо хтось ще вважає, що трейлер – це щось незручне, то йому безумовно слід поглянути на цей причіп, який принесе домашній комфорт навіть в найдовших мандрівок.

Одна американська сім'я змогла на словом, а ділом довести, що можна дуже довго жити в трейлері, ні в чому себе не обмежуючи. Допоміг їм в цьому будинок-причіп Tiny Heirloom. Мобільне житло було спроектовано на замовлення, а тому в повній мірі задовольняє потреби сімейства мандрівників. Площа будинку на колесах складає 18 кв.м.

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Виглядає Tiny Heirloom просто приголомшливо. У трейлері стильні двері і дев'ять чималих, за мірками будинків на колесах, вікон. В очі також кидається невеликий душ, який розташований зовні житла.

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273730

Зайшовши всередину будинку, першим ділом потрапляєте на кухню. Вона дуже простора. На її частку припадає 7,5 кв.м всій площі. Тут дійсно є де розвернутися господині. А ще кухня обладнана всім необхідним для готування смачних страв і зберігання достатнього запасу продовольства для тривалої подорожі. Холодильник, морозильна камера, плита, духовка, численні місця для зберігання, обідній стіл – тут є все, що повинно бути в кожному домі.

Відразу за кухнею йде вітальня. Тут варто згадати про наявність невеликого розкладного дивана, який може використовуватися як додаткове спальне місце. Згадки заслуговує і великий телевізор на стіні. З санвузлом в Tiny Heirloom також все в порядку: туалет, душ і навіть пральна машина на місці. Над вітальнею розташована спальня з двома ліжками. Піднятися до них можна по сходах.

Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273734
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273729
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273731
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273732
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273733
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273735
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник - фото 273736
Будинок на колесах, про який мріє кожен мандрівник

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Джерело: newatlas
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