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MrBeast запустив власну лінійку іграшок MrBeast Lab у співпраці з Moose Toys
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Компанія Moose Toys об'єдналася з популярним ютубером та філантропом MrBeast, щоб створити лінію іграшок MrBeast Lab. До неї увійдуть предмети дрібного колекціонування, екшн, вініл та колекційні фігурки.
Модельний ряд створений за мотивами первісних хижаків та пропонує моделі різного ступеня унікальності.
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Лінійка буде представлена в новому контенті на ютуб-каналі MrBeast, що охоплює його аудиторію більш ніж 289 мільйонів передплатників. Незабаром глядачів познайомлять із незвичайними героями MrBeast Lab у пробірках. Їх можна струсити, щоб активувати шипіння, що розкриває мікропредмети колекціонування, що містяться в них.
Ця колекція є результатом об’єднання двох найкращих у світі творців, щоб створити новаторський бренд іграшок, – сказав Пол Соломон, генеральний директор Moose Toys. – Коли ми знаходимо таких партнерів, як MrBeast, які по виділенню нашого нешанобливого духу і прагнення руйнувати, небо є межею. Сьогоднішній запуск – це лише початок того, що має відбутися для Moose та MrBeast, далі ми продовжуємо розвивати бренд до нових висот.
Також шанувальники познайомляться з мутаторами MrBeast Lab, які можна розпакувати в ході експерименту, вініловими фігурками преміумкласу MrBeast Lab і колекційними фігурками MrBeastLab Collector Figures, натхненими культовим логотипом MrBeast.
Moose Toys завжди розширюється, щоб впроваджувати нові шляхи, і ми збираємося підірвати індустрію іграшок цією лінією кордону. Я підходжу до кожного аспекту свого бренду, приділяючи увагу найменшим деталям і намагаючись вийти за межі зриву. Я надзвичайно схвильований цим партнерством і знаю, що моїм шанувальникам воно подобається, – коментує MrBeast.
Вперше компанія Moose Toys візьме участь у виставці Comic-Con у Сан-Дієго (2024), щоб підтримати новий бренд ексклюзивними подарунками.
MrBeast – американський ютубер, підприємець і філантроп. Вважається пенсіонером жанру відео на YouTube, присвяченого зйомкам дорогих трюків. У червні 2023 року кількість передплатників його каналу досягла 150 млн людей, що зробило його першим за кількістю передплатників, серед каналів, які ведуться переважно приватною особою та другою за кількістю передплатників на платформі загалом.
2 червня 2024 року кількість передплатників на його каналі перевищила 266,709 млн осіб, що зробило його канал найбільшим у світі на відеохостингу YouTube.
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