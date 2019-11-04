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Можна видихнути: У США планують пом'якшити санкції проти HUAWEI
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Санкції уряду США проти китайської компанії HUAWEI добряче вставили палок в "колеса" її виробництва. Втім, це не завадило гіганту продовжити випускати нові смартфони. Тішить те, що у Штатах планують дещо пом'якшити обмеження стосовно китайців.
У вересні цього року Qualcomm відновила співпрацю з HUAWEI, а недавно аналогічну заяву зробила і ARM. Схоже, що незабаром число партнерів китайської корпорації серед американських організацій помітно зросте. Про це офіційно заявили в Міністерстві торгівлі США.
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Ще в липні цього року Міністерство торгівлі США заявило про намір видавати спеціальні ліцензії американським технологічним компаніям, які бажають зберегти партнерські відносини з HUAWEI. Такі ліцензії повинні охоплювати продукцію, яка не загрожує національній безпеці. На сертифікацію тоді подали заявки понад 130 американських компаній.
За словами представника Міністерства торгівлі США Вілбура Росса, зараз число організацій, які подали заявку на торгівлю з HUAWEI, зросла вдвічі – до 260. На тлі такого великого інтересу до китайського техногіганта відомство заявило, що вже зовсім скоро воно почне видавати ліцензії.
Зараз уряд розглядає всі заявки, але підкреслює, що ліцензії отримають далеко не всі компанії, хоча жорстких обмежень і вимог Міністерство торгівлі пред'являти не планує. Конкретних термінів відомство не називає. У міністерстві також відзначають, що для компаній було б безпечніше відмовитися від співпраці з HUAWEI.
До кінця місяця очікується перший етап проведення угод, пов'язаних з торгівлею між США і Китаєм.
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