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Можна не прибирати: Skype додав корисну функцію

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Як розмити фон у Skype - фото 1
Як розмити фон у Skype / Softpedia News

У Skype нарешті дозволили розмивати фон під час дзвінків, щоб не відволікати співрозмовників від теми та уникати неприємних курйозів. Розповідаємо, як це працює.

Компанія Microsoft вирішила позбавити користувачів необхідності поприбирати та привести до ладу свої помешкання перед відеодзвінками у Skype. Тепер у ПЗ з'явилась функція розмиття фону.

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За словами розробників, новинка буде при нагоді за серйозних дзвінків, коли не хочеться, що співрозмовник звертав увагу не на обговорення, а на інтер'єр. Також нова можливість допоможе уникнути курйозів, приміром, як у професора Роберта Келлі, коли під час інтерв'ю до нього прибігла маленька дитина.

Animated image of a background being blurred in Skype.

Як розмити фон у Skype:

  • Зателефонуйте комусь у відеорежимі
  • Перейдіть у налаштування під час дзвінка
  • Натисніть на кнопку Blur my background

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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