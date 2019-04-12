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Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)

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Юрко Юрченко спародіював Зеленського - фото 1
Юрко Юрченко спародіював Зеленського

Популярний український співак Юрко Юрченко вирішив вкотре нагадати про себе. Цього разу він спіймав трішки хайпу на хвилі президентських виборів. Виконавець справжнього хіта "Я йду" зняв пародію на кандидата у президенти Володимира Зеленського, і ви повинні її глянути!

Відразу ж наголосимо, що Юрко Юрченко не вельми добирав слова, тому наполегливо просимо вивести з кімнати дітей, а також батьків.

І ще: Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів

Вивели? Тоді можете насолодитися стьобним роликом, який на своїй сторінці в Facebook залив справжній кумир 90-х!

Привіт, друзі! Сидимо відпочиваємо... Ну як сидимо... Я і кіт... Нормально... все добре... але коли до тебе п'ять років будуть звертатися таким голосом, бл*... я не знаю, чи я нах*й можу витерпіти це. Можна людським голосом нормально балакати з людьми?, – запитав Юрко Юрченко.

Читайте також: Перепалка Зеленського і Порошенка: Тимошенко підтримала одного з кандидатів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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