Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)

Популярний український співак Юрко Юрченко вирішив вкотре нагадати про себе. Цього разу він спіймав трішки хайпу на хвилі президентських виборів. Виконавець справжнього хіта "Я йду" зняв пародію на кандидата у президенти Володимира Зеленського, і ви повинні її глянути!

Відразу ж наголосимо, що Юрко Юрченко не вельми добирав слова, тому наполегливо просимо вивести з кімнати дітей, а також батьків.

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Вивели? Тоді можете насолодитися стьобним роликом, який на своїй сторінці в Facebook залив справжній кумир 90-х!

Привіт, друзі! Сидимо відпочиваємо... Ну як сидимо... Я і кіт... Нормально... все добре... але коли до тебе п'ять років будуть звертатися таким голосом, бл*... я не знаю, чи я нах*й можу витерпіти це. Можна людським голосом нормально балакати з людьми?, – запитав Юрко Юрченко.

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