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Можна дивитись вічно: відео з полохливим котом розвеселило Reddit

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Рудий кіт став зіркою мережі - фото 1
Рудий кіт став зіркою мережі

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного відео з "летючим" котом, який надто полохливий для життя у сучасному світі. Дивіться веселий ролик та заряджайтесь гарним настроєм на Радіо МАКСИМУМ.

На платформі Reddit користувач з ніком boyroid поділився смішним записом з рудим котом. За короткий час ролик зібрав чимало репостів у стрічку та понад 4 тисячі переглядів. А все тому, що на відео можна побачити, як пухнастик уважно стежить за тостером. Однак момент, коли тости вже готові, вочевидь, надто вразив домашнього улюбленця. Не дивно, що кота охрестили "летючим". Зацініть!

І ще: Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд

Flying cat from r/AnimalsBeingDerps

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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