Цей кіт став зіркою мережі завдяки своїй особливості

Знайомтесь, це шестирічний кіт Віто з Італії. Він став суперзіркою мережі після того, як отримав шанс знову стати активним і безтурботним улюбленцем – йому подарували біонічні протези задніх лап. Свої пухнасті кінцівки Віто втратив після серйозної ДТП.

У той час його господині Віто перебували на медовому місяці. Дізнавшись про те, що трапилося, колишня баскетболістка Сільвія Готтард і її кохана Лінда Ронзоні негайно повернулися додому.

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Два протези Віто приєднали безпосередньо до кісток, які залишилися неушкодженими. Це стало першою успішною операцією такого типу в Італії. Адже раніше котів, які позбавлялися обох лап, часто присипляли.

А ось Віто пощастило. І тепер на його сторінках в Instagram і Facebook можна побачити, як він зжився зі своїми біонічними протезами. Господині Вітуццо розповіли, що на операцію улюбленцю їх надихнула історія британського кота Оскара, який першим отримав подібні протези після аварії з вини комбайна.

На сторінці Vituzzo Superstar в Facebook йдеться, що Віто народився у маленькому містечку Сан-Віто-Ло-Капо в північно-західній частині Сицилії.

Там його господинею була мама Сільвії. Але після смерті своєї першої власниці Віто став жити з Сільвією і Ліндою в Мілані. Оскільки він звик до свіжого повітря, жінки випускали його гуляти на вулицю.

У липні 2018 пара одружилася. Медовий місяць довелося відкласти до грудня через роботу. А коли вони поїхали на відпочинок, за Віто доглядав їхній друг.

Саме в цей період, гуляючи вулицями, кіт і потрапив у жахливу аварію. Його шукали понад добу. А коли нарешті знайшли, травми виявилися надто серйозними. Одну задню лапу негайно ампутували. Хірурги намагалися врятувати іншу, але через інфекцію довелося ампутувати і її.

Спершу лікарі зробили Віто тимчасові "лапи" і почали роботу над створенням постійних – біонічних – протезів. Операція з їх установки пройшла успішно. І вже через кілька місяців Віто звик бути "біонічним котом".

Відтоді пройшов рік. Сьогодні Віто знову гуляє вулицями Мілана. Також бере активну участь у житті свого будинку. А господині знімають його в різних ситуаціях і викладають фотографії в мережу. Є в мережі і сімейні портрети Віто разом з Сільвією і Ліндою.

Історію Вітуццо підхопили спочатку місцеві ЗМІ, а потім вона поширилася всією країною та світом. На сторінці кота в Instagram від імені Віто йдеться: "Уся преса каже про мене. Але я залишаюся скромним".

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