Можливості зубної пасти, про які ви не здогадувалися

Зубна паста лише для зубів? А от і ні! Ділимося з вами цікавими лайфхаками, як можна використовувати зубну пасту для розв'язання багатьох господарських проблем.

Зубна паста є у кожному будинку. Вона допомагає нашим зубам залишатися білими і чистими, а диханню завжди свіжим. Чи замислювалися ви, що її можна сміливо використовувати не за призначенням?

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Як повернути підошві спортивного взуття колишню білизну? Зубна паста допоможе. Ретельно натріть нею підошву і змийте. Білосніжна чистота вам гарантована!

Вивести пляму від губної помади або ручки з улюбленої речі також під силу зубній пасті.

Повернути клавішам фортепіано колишню білизну зможе зубна паста.

Набрид наліт від чаю і кави на чашках? Гарненько натерли зубною пастою і змили під проточною водою.

Фарбували волосся і фарба попала на шкіру? Не біда! Із зубною пастою ви вмить видалите ці плями.

Зняти подразнення від укусів також під силу зубній пасті.

Зубна паста має підсушуючий і протизапальний ефект. Тому її можна сміливо наносити прищі і почервоніння. Ви помітите, як після нанесення пасти вони стануть менш помітними.

А ще пастою можна відчистити поверхню вашої праски.

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