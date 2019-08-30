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Верховна Рада 1 вересня

Можливості зубної пасти, про які ви не здогадувалися

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Лайфхаки із зубною пастою - фото 1
Лайфхаки із зубною пастою / pinterest

Зубна паста лише для зубів? А от і ні! Ділимося з вами цікавими лайфхаками, як можна використовувати зубну пасту для розв'язання багатьох господарських проблем.

Зубна паста є у кожному будинку. Вона допомагає нашим зубам залишатися білими і чистими, а диханню завжди свіжим. Чи замислювалися ви, що її можна сміливо використовувати не за призначенням?

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Як повернути підошві спортивного взуття колишню білизну? Зубна паста допоможе. Ретельно натріть нею підошву і змийте. Білосніжна чистота вам гарантована!

Можливості зубної пасти, про які ви не здогадувалися - фото 351344

Вивести пляму від губної помади або ручки з улюбленої речі також під силу зубній пасті.

Повернути клавішам фортепіано колишню білизну зможе зубна паста.

Можливості зубної пасти, про які ви не здогадувалися - фото 351345

Набрид наліт від чаю і кави на чашках? Гарненько натерли зубною пастою і змили під проточною водою.

Фарбували волосся і фарба попала на шкіру? Не біда! Із зубною пастою ви вмить видалите ці плями.

Зняти подразнення від укусів також під силу зубній пасті.

Можливості зубної пасти, про які ви не здогадувалися - фото 351346

Зубна паста має підсушуючий і протизапальний ефект. Тому її можна сміливо наносити прищі і почервоніння. Ви помітите, як після нанесення пасти вони стануть менш помітними.

А ще пастою можна відчистити поверхню вашої праски.

Можливості зубної пасти, про які ви не здогадувалися - фото 351347

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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