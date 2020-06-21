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Можливості зеленого екрана: ефектне відео викликало неоднозначну реакцію мережу
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Технології не стоять на місці та дозволяють створювати справді фантастичні фільми, але залаштунки виглядають не так ефектно, як можна уявити. І цей ролик це підтверджує.
На платформі Reddit користувач з ніком ExperimentalFun7 поділився відео, на якому можна сповна оцінити силу зеленого екрана. За лічені години допис зібрав понад 15 тисяч балів та більше як 400 коментарів.
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А все тому, що на записі демонструють, як зелений фон здатен зробити навіть невелику кімнату чимось неймовірним. Щоправда, користувачі навіть не знають, як реагувати, адже захват межується зі смутком, що кіно тепер стало трохи іншим видом мистецтва. Але варто погодитись, що навіть цей трейлер до бюджетного інді-серіалу ще 10 років тому навряд чи можливо було б створити. А технології дозволяють втілити у життя майже все.
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