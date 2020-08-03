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Можливості смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3 показали у промо-ролику

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Samsung Galaxy Watch 3 покажуть 5 серпня - фото 1
Samsung Galaxy Watch 3 покажуть 5 серпня

Слідом за рекламним тизером, що демонструє ключові особливості смартфонів лінійки Samsung Galaxy Note20, інсайдер Еван Бласс злив у мережу не менш докладний ролик, присвячений іншому гаджету популярного бренду – "розумному" годиннику Galaxy Watch 3.

Витік дозволяє детально ознайомитися з зовнішнім виглядом і корисними функціями пристрою.

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Смарт-годинник буде доступним у корпусі діаметром 41 і 45 мм і отримає три варіанти забарвлення: чорний, сріблястий і бронзовий. Наявність модуля LTE у підтримуваних моделях дозволить отримувати повідомлення, а також приймати і здійснювати дзвінки без прив'язки до смартфона. Керування жестами під час прийому вхідних дзвінків суттєво спростить взаємодію з новинкою.

Крім того, безель і підтримка голосового асистента Bixby зроблять аксесуар ще зручнішим у використанні. Ролик також підкреслює функціональність Galaxy Watch 3 як фітнес-трекера. Крім режиму відстеження прогресу тренувань, пристрій здатний оцінювати якість сну користувача, вимірювати пульс, знімати ЕКГ, а також визначати падіння.

У мережі також з'явилися фотографії заводської упаковки Galaxy Watch 3. Згідно з ранніми витоками, металевий корпус пристрою буде захищений від потрапляння води за стандартом IP68, а сертифікація MIL-STD-810G забезпечить його ударостійкість.

Можливості смарт-годинника Samsung Galaxy Watch 3 показали у промо-ролику - фото 418914

Нові смарт-годинники Samsung будуть представлені на онлайн-заході Unpacked 2020 вже післязавтра, 5 серпня.

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Джерело: Sam Mobile
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