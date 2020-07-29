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Galaxy Note20 на Exynos нічим не уступатиме моделі на топовому Snapdragon: інсайдери

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Samsung доопрацювала фірмовий процесор Exynos 990 - фото 1
Samsung доопрацювала фірмовий процесор Exynos 990

На жаль, існує така не вельми позитивна традиція: смартфони Samsung для європейського ринку отримують фірмові процесори Exynos, а не Snapdragon. І всі ми знаємо, що останні можуть похизуватися значно вищим рівнем продуктивності. Утім, нас запевняють, що скоро все зміниться.

З виходом нової лінійки Galaxy Note20 ситуація, пов'язана з критичною різницею у продуктивності процесорів Exynos і Snapdragon може змінитися. За даними інсайдерів, цьогоріч виробник випустить спеціальну серію власних чипів, які нічим не поступляться рішенням Qualcomm.

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За даними джерел мережі, Samsung оснастить європейську версію Galaxy Note20 спеціальною модифікацією Exynos 990, яка працюватиме "так само добре, як Snapdragon 865+". При цьому вендор не планує ребрендинг чипа – зміниться лише його внутрішня структура. Очікується, що нова версія мобільної платформи буде значно холоднішою за попередню ревізію, що дозволить збільшити її тактову частоту.

Galaxy Note20 на Exynos нічим не уступатиме моделі на топовому Snapdragon: інсайдери - фото 418234

Презентація лінійки смартфонів Galaxy Note20 відбудеться уже 5 серпня. Згідно з попередніми витокам, вартість базової моделі стартує з позначки € 999, а версія з приставкою Ultra і 5G-модемом обійдеться покупцям у суму від € 1449. Офіційна ціна всіх новинок бренду стане відома під час майбутнього заходу Samsung Unpacked 2020.

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Джерело: SamMobile
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