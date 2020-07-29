Galaxy Note20 на Exynos нічим не уступатиме моделі на топовому Snapdragon: інсайдери

На жаль, існує така не вельми позитивна традиція: смартфони Samsung для європейського ринку отримують фірмові процесори Exynos, а не Snapdragon. І всі ми знаємо, що останні можуть похизуватися значно вищим рівнем продуктивності. Утім, нас запевняють, що скоро все зміниться.

З виходом нової лінійки Galaxy Note20 ситуація, пов'язана з критичною різницею у продуктивності процесорів Exynos і Snapdragon може змінитися. За даними інсайдерів, цьогоріч виробник випустить спеціальну серію власних чипів, які нічим не поступляться рішенням Qualcomm.

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За даними джерел мережі, Samsung оснастить європейську версію Galaxy Note20 спеціальною модифікацією Exynos 990, яка працюватиме "так само добре, як Snapdragon 865+". При цьому вендор не планує ребрендинг чипа – зміниться лише його внутрішня структура. Очікується, що нова версія мобільної платформи буде значно холоднішою за попередню ревізію, що дозволить збільшити її тактову частоту.

Презентація лінійки смартфонів Galaxy Note20 відбудеться уже 5 серпня. Згідно з попередніми витокам, вартість базової моделі стартує з позначки € 999, а версія з приставкою Ultra і 5G-модемом обійдеться покупцям у суму від € 1449. Офіційна ціна всіх новинок бренду стане відома під час майбутнього заходу Samsung Unpacked 2020.

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