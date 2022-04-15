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Можливий мокрий сніг: українців попередили про похолодання
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В Україну повертається чергове похолодання, яке вже найближчими прийде у кілька областей. Детальний прогноз на 16 квітня по містах читайте далі.
16 квітня, у суботу, у більшості областей затримається тепла весняна погода, але у західних і північних, а також на Вінниччині очікується відчутне зниження температури до +6+10. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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За її словами, до цього додасться сильний вітер та дощі, які пройдуть у північних, західних, місцями центральних областях і на Одещині та Харківщині. Лише південна та східна частина країни уникне опадів. У Києві 16 квітня очікується хмарна та волога погода, вдень до +9+10.
У неділю-понеділок в Україні похолодання посилиться, є ймовірність мокрого снігу. Лише у східній частині тепла погода втримається. Голова від таких синоптичних кульбітів трохи може протестувати, реагуйте на бурхливу діяльність атмосфери звичними ліками чи способами, розумними й корисними, щоб тримати себе в рівновазі та здоров`ї, фізичному і не лише. Потепління відновиться з середини наступного тижня, – додала вона.
Прогноз погоди на 16 квітня у містах України:
- Ужгород +9+11
- Львів +6+8
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +6+8
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +9+11
- Хмельницький +8+10
- Житомир +8+10
- Чернігів +7+9
- Черкаси +11+13
- Миколаїв +15+17
- Одеса +14+16
- Херсон +16+18
- Сімферополь +15+17
- Полтава +13+15
- Суми +9+11
- Харків +16+18
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +15+17
- Луганськ +16+18
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