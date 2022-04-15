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війна

Можливий мокрий сніг: українців попередили про похолодання

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Погода в Україні 16 квітня - фото 1
Погода в Україні 16 квітня / Osman Rana on Unsplash

В Україну повертається чергове похолодання, яке вже найближчими прийде у кілька областей. Детальний прогноз на 16 квітня по містах читайте далі.

16 квітня, у суботу, у більшості областей затримається тепла весняна погода, але у західних і північних, а також на Вінниччині очікується відчутне зниження температури до +6+10. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, до цього додасться сильний вітер та дощі, які пройдуть у північних, західних, місцями центральних областях і на Одещині та Харківщині. Лише південна та східна частина країни уникне опадів. У Києві 16 квітня очікується хмарна та волога погода, вдень до +9+10.

У неділю-понеділок в Україні похолодання посилиться, є ймовірність мокрого снігу. Лише у східній частині тепла погода втримається. Голова від таких синоптичних кульбітів трохи може протестувати, реагуйте на бурхливу діяльність атмосфери звичними ліками чи способами, розумними й корисними, щоб тримати себе в рівновазі та здоров`ї, фізичному і не лише. Потепління відновиться з середини наступного тижня, – додала вона.

Прогноз погоди на 16 квітня у містах України:

Можливий мокрий сніг: українців попередили про похолодання - фото 503277
  • Ужгород +9+11
  • Львів +6+8
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +13+15
  • Суми +9+11
  • Харків +16+18
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +16+18

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