Можливий мокрий сніг: українців попередили про похолодання

В Україну повертається чергове похолодання, яке вже найближчими прийде у кілька областей. Детальний прогноз на 16 квітня по містах читайте далі.

16 квітня, у суботу, у більшості областей затримається тепла весняна погода, але у західних і північних, а також на Вінниччині очікується відчутне зниження температури до +6+10. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, до цього додасться сильний вітер та дощі, які пройдуть у північних, західних, місцями центральних областях і на Одещині та Харківщині. Лише південна та східна частина країни уникне опадів. У Києві 16 квітня очікується хмарна та волога погода, вдень до +9+10.

У неділю-понеділок в Україні похолодання посилиться, є ймовірність мокрого снігу. Лише у східній частині тепла погода втримається. Голова від таких синоптичних кульбітів трохи може протестувати, реагуйте на бурхливу діяльність атмосфери звичними ліками чи способами, розумними й корисними, щоб тримати себе в рівновазі та здоров`ї, фізичному і не лише. Потепління відновиться з середини наступного тижня, – додала вона.

Прогноз погоди на 16 квітня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +6+8

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +6+8

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +7+9

Черкаси +11+13

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Сімферополь +15+17

Полтава +13+15

Суми +9+11

Харків +16+18

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +16+18

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