Alyosha та Vlad Darwin – Торнадо: слухати нову пісню та дивитися кліп

Влад Дарвін та Альоша зняли кліп на нову пісню "Торнадо", який сподобався тисячам слухачів. Дивіться кліп, слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ.

Виконавці Alyosha та Vlad Darwin, яких називають найромантичнішим дуетом країни, презентували кліп на пристрасну романтичну пісню "Торнадо" зі свого нового особливого альбому "Золота середина". Прем'єра на Youtube відбулася 7 лютого, тож за короткий час фанати вже оцінили свіжу композицію тисячами переглядів та захопленими коментарями.

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Цікаво, що зйомки кліпу відбувалися в Об’єднаних Арабських Еміратах, в одній з найкрасивіших пустель світу – Пустелі червоних пісків. Ідея кліпу належить режисерці Інні Грабар.

Слухати онлайн пісню Alyosha та Vlad Darwin – Торнадо:

Текст пісні Alyosha та Vlad Darwin – Торнадо:

Не треба музики і сліз

Не треба поглядів наскрізь

Лише на мить

Мене зігрій

Лише вгамуй неспокій мій

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти кохай мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся

Дозволь уникнути питань

Словами гордість не порань

А що в очах

Не відзеркаль

Лиш обійми мою печаль

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти люби мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся

Кохай мене

Кохай мене

Кохай

Не озирайся

Викинь телефон

І нехай торнадо за вікном

А ти люби мене

І не зупиняйся

Викинь телефон

І нехай світ обійме вогонь

А ти кохай мене

І не озирайся

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