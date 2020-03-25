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Карантин Коронавірус

МОЗ України отримає 550 тисяч доларів від Google: на що вони підуть

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Тепер інформація від МОЗ буде першою у пошукових запитах - фото 1
Тепер інформація від МОЗ буде першою у пошукових запитах

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про те, що вони отримали від компанії Google грант у розмірі 550 тисяч доларів. Гроші спрямують на інформаційну кампанію про коронавірус.

Про виділення грошей від Google розповіли на сторінці МОЗ у фейсбуці.

І ще: Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження

Грантову суму використають для пошукової кампанії у межах пріоритетизації офіційних джерел інформації. Таким чином українські користувачі пошуковика отримуватимуть спочатку офіційну інформацію, а вже потім публікації з інших джерел.

“Це дозволить користувачам пошукового сервісу в Україні в першу чергу отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні”, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Це дозволить українським користувачам рідше переходити на ресурси, які поширюють недостовірну інформацію.

Ми ж нагадуємо вам, як правильно проводити карантин:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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