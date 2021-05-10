МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження

Карантинні зони в Україні станом на 10 травня

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни у список карантинних зон в Україні. Станом на 10 травня до переліку "червоних" не потрапила жодна область, як і до "зелених".

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Від 10 травня у списку "червоних" не залишилось жодної області.

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До "помаранчевої" зони входять 8 областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська, а також Черкаська. Саме там введено найбільше карантинних обмежень.

У "жовту" зону потрапили Київ та 16 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська.

Показникам "зеленої" зони поки не відповідає жоден регіон, хоч кількість нових випадків коронавірусу і знижується, однак стан хворий складніший.

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