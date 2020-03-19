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Карантин Коронавірус

Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером

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Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером - фото 1

По всьому світу батьки в Instagram запустили флешмоб з маленькими дітьми під назвою "Моя перша пандемія". Метою є відвернути людей від паніки через коронавірусний карантин.

Користувачі мережі діляться кумедними знімками з немовлятами в оточенні рулонів туалетного паперу, антисептиків, гігієнічних серветок, коробок з рукавичками та іншими засобами для профілактики поширення коронавірусу.

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Американка Крістіна Векер, мама трьох дітей, виклала фото в мережу з 3-місячною донькою Тайлер Джой. За її словами, її старша 7-річна дитина Ріллі добре усвідомлює ситуацію з коронавірусом і трохи стривожена. Тому, щоб відволікти дочку, Векер попросила допомоги в створенні фото для сестри.

Таку ідею для веселих знімків підхопили й інші матусі по всьому світу:

Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером - фото 393070

Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером - фото 393071

Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером - фото 393072

Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером - фото 393073

Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером - фото 393074

Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером - фото 393069

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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