Моя перша пандемія: у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером

По всьому світу батьки в Instagram запустили флешмоб з маленькими дітьми під назвою "Моя перша пандемія". Метою є відвернути людей від паніки через коронавірусний карантин.

Користувачі мережі діляться кумедними знімками з немовлятами в оточенні рулонів туалетного паперу, антисептиків, гігієнічних серветок, коробок з рукавичками та іншими засобами для профілактики поширення коронавірусу.

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Американка Крістіна Векер, мама трьох дітей, виклала фото в мережу з 3-місячною донькою Тайлер Джой. За її словами, її старша 7-річна дитина Ріллі добре усвідомлює ситуацію з коронавірусом і трохи стривожена. Тому, щоб відволікти дочку, Векер попросила допомоги в створенні фото для сестри.

Таку ідею для веселих знімків підхопили й інші матусі по всьому світу:

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