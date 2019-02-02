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Чому підліткам не варто гратися з вогнем: епічне відео

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Невдалий трюк на скейті став вірусним - фото 1
Невдалий трюк на скейті став вірусним

У мережі не можуть втримати емоцій від дивного відео з відчайдушними підлітками, які вирішили зробити шалений трюк з вогнем. Ось чому краще не гратися з сірниками!

На платформі Reddit користувач з ніком Love4DGaame поділився епічним відео з двома хлопцями, які хотіли зробити ефектний ролик з катанням на скейті крізь вогонь, але щось пішло не так. Допис за короткий час опинився у трендах, адже зібрав понад 25 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів. Як йдеться в описі, не поєднуйте вогонь і дурнів, і з цим важко не погодитися. Однак хлопці все ж прославились в мережі, як, вочевидь, і планували.

І ще: Крижана зачіска американки підірвала мережу

Don’t mix fire with stupid from r/Whatcouldgowrong

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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