Моуріньо розлютило повернення Зідана у Реал

Жозе Моуріньо, колишній головний тренер Манчестер Юнайтед, жорстко прокоментував повернення Зінедіна Зідана у Реал.

Моуріньо працював в Реалі в 2010-2013 роках, а в ЗМІ з'явилася інформація, що він може повернутися в команду. Однак за словами Моуріньо, керівництво клубу з ним навіть не зв'язувалося.

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"Я думаю, що це чудово. В останні роки він робив неймовірні речі, керуючи цією командою. Тепер у нього є чудова можливість показати, наскільки він хороший в новому проекті. Чому Реал не покликав мене на посаду тренера? Керівництво не дзвонило мені і не пропонувало очолити клуб. Це обурює", – передає слова Моуріньо TodoMercadoWeb.

Нагадаємо, Зідан підписав контракт з Реалом до 2022 року, замінивши на посаді головного тренера Сантьяго Соларі.

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