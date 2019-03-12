Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Чому Коноплянка розчарував Шальке

  • 15
Раніше до українського гравця виявляв інтерес "Бешикташ" - фото 1
Раніше до українського гравця виявляв інтерес "Бешикташ" / NewsOne

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка може покинути команду вже цього літа, хоча його контракт розрахований до 2020 року.

За інформацією німецького видання Bild, "Шальке" може відпустити українця за 3-5 мільйонів євро. Найгірший сезон за останні 55 років змушує "Шальке" виставити на трансфер одразу 11 гравців.

І ще: Повернення Зідана у Реал: які зміни чекають на королівський клуб

Експерти відзначають, що Коноплянку більше не розглядають як перспективного, потенційного лідера команди з топ-чемпіонату, і все частіше відзначають його проблеми з ігровою практикою. Відзначимо, що в цьому сезоні Коноплянка виступив у 14 матчах, відзначившись 2 результативними передачами. Але за останній місяць Євген не зіграв жодної хвилини за "Шальке", а востаннє виходив на поле 9 лютого в матчі проти "Баварії".

Євген Коноплянка грає за Шальке з літа 2017 року. Раніше до українського гравця виявляв інтерес "Бешикташ".

Читайте також: Зірковий гравець Барселони в одних трусах заспівав хіт Майкла Джексона

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 2388
Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
  • 08 березня, 14:14
  • 445
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1307469
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Футбол Україна