Чому Коноплянка розчарував Шальке

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка може покинути команду вже цього літа, хоча його контракт розрахований до 2020 року.

За інформацією німецького видання Bild, "Шальке" може відпустити українця за 3-5 мільйонів євро. Найгірший сезон за останні 55 років змушує "Шальке" виставити на трансфер одразу 11 гравців.

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Експерти відзначають, що Коноплянку більше не розглядають як перспективного, потенційного лідера команди з топ-чемпіонату, і все частіше відзначають його проблеми з ігровою практикою. Відзначимо, що в цьому сезоні Коноплянка виступив у 14 матчах, відзначившись 2 результативними передачами. Але за останній місяць Євген не зіграв жодної хвилини за "Шальке", а востаннє виходив на поле 9 лютого в матчі проти "Баварії".



Євген Коноплянка грає за Шальке з літа 2017 року. Раніше до українського гравця виявляв інтерес "Бешикташ".

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